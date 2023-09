Die Koralmbahn verbindet den Süden: Im Rathaus von Wolfsberg haben am heutigen Mittwoch erstmals die Landesregierungen von Kärnten und der Steiermark eine gemeinsame Konferenz. Tenor: „Noch mehr Miteinander“. Ideengeber für diese erste Pack-Konferenz (weitere sollen folgen) war Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Am Rande des gemeinsamen Kleine Zeitung-Interviews mit Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sei die Sache fixiert worden. Die beiden Länderchefs haben sich beim Ausschuss der Regionen in Brüssel kennengelernt und können gut miteinander, sie „ticken in größeren Themen wie Europa oder Alpe Adria ähnlich, haben ähnliche Zugänge zu Wissenschaft und Politik“, wie Kaiser betont. „Wir stimmen überein, dass es wieder eine Verbreiterung der politischen Mitte braucht.“ Drexler sieht das ganz ähnlich. Und der Steirer erwartet sich durch „die neue Infrastruktur eine neue Perspektive für den Süden Österreichs“. Die Zusammenarbeit beider Bundesländer in Wirtschaft, Wissenschaft oder Bildung ist über Jahre gewachsen, aber soll in Zukunft noch besser werden.