Zur ersten Sitzung nach der Sommerpause tritt am Dienstag der Landtag zusammen. Mehr als 60 Punkte beinhaltet das Programm, die Topthemen im Überblick:

Leitspital wird teurer

Bevor der Landtag mit den Stimmen von Schwarz und Rot grünes Licht für den aktualisierten Kostenplan zum Leitspital Liezen gibt, wiederholt die Opposition ihre Forderung nach einem "Plan B" für die Gesundheitsversorgung im Bezirk. Albert Royer (FPÖ), Lambert Schönleitner (Grüne) und Robert Reif (Neos) sprechen sich für den Ausbau des Standorts Rottenmann anstelle eines "Prestigebaus" (Reif) aus. Schönleitner kritisiert zudem das zu geringe Leistungsspektrum und die ungelöste Frage, woher denn das Personal kommen soll. "Das Leitspital in Stainach kommt – und es wird mehr können als die bisherigen Standorte", bleibt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) auf ihrer Linie. Emotionale Argumente würden vielleicht dagegen sprechen, medizinische jedoch nicht.

Mehr Schutz für die Kleinsten

Grüne, FPÖ und Neos stellen einen gemeinsamen Entschließungsantrag. Sie wollen, dass auch Aufsichtspersonen in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen einen Strafregisterauszug vorlegen müssen, bevor sie mit Kindern arbeiten können. Damit sei sichergestellt, dass sie strafrechtlich unbescholten sind. Außerdem soll ein laufendes Monitoring eingerichtet werden, damit erfasst wird, wie oft solche Aufsichtspersonen (die für ausgefallene Elementarpädagogen einspringen) tatsächlich zum Einsatz kommen. Detlev Eisel-Eiselsberg (ÖVP) kündigt an, dass die Koalition diesem Antrag zustimmen werde. Bildungslandesrat Werner Amon ergänzt: "Das Monitoring wäre im neuen Gesetz ohnehin notwendig." Initiatorin Lara Köck (Grüne) freut sich: "Der Landtag hat ganz im Sinne der Kinder und Pädagoginnen und Pädagogen entschieden."

Geburtenstation Hartberg abgesichert

Mario Kunasek (FPÖ) erkundigt sich zum Fortbestand der Geburtenstation Hartberg. Gibt es eine Garantieerklärung für den Erhalt? "Ich werde alles dafür tun", meint Drexler. Die Station sei nach menschlichem Ermessen langfristig abgesichert. Die Schließung war stets als allerletztes Mittel gedacht. "Zwei Ärztinnen sind zurückgekehrt, die Bewerbungslage ist gut, die Hebammen sind da, das Pflegepersonal ist da."

Lara Köck (Grüne) greift die Fernwärme-Tarife auf. Warum fiel die jüngste Senkung so gering aus?

Die Preise würden in einem behördlichen Verfahren festgesetzt, nicht nur die Verbraucher-, sondern die Erzeugerseite ist zu beachten, erinnert LH Drexler. "Kurzfristige Schwankungen können weder in die eine noch andere Richtung weitergegeben werden." Eine Sachverständige habe die Plausibilität der Tarife festgestellt. Anders gesagt: "Zur Sicherstellung der Wärmeversorgung, auch in der Saison 23, wurde im Herbst 2022 zu den damaligen (hohen, Anm.) Preisen eingekauft."

Die Grünen wittern einen Behördenskandal, weil eine riesige Ferkelzucht in der Südsteiermark seit 2017 ohne notwendige UVP-Prüfung betrieben wird. Sie konfrontierten Umweltlandesrätin Ursula Lackner damit. Die Zusammenfassung der Debatte finden Sie hier.

Aktuell: der Ausbau

Ende August stellte die Landesspitze die Studie des Instituts für Straßen- und Verkehrswesen vor, wonach ein Ausbau der A 9 im Süden von Graz und ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Süden notwendig sind. Ersteres hat das Infrastrukturministerium von der Prioritätenliste genommen, aber der Druck von ÖVP, SPÖ, FPÖ, WK etc. steigt. "Der Ausbau ist alternativlos und notwendig", leitet Helga Ahrer (SPÖ) die Aktuelle Stunde ein. "Die Autobahn geht über", verweist LH Christopher Drexler auf eine Auslastung von 103 Prozent, wie sie die Studie derzeit der A 9 bescheinigt. Es gehe im Übrigen nicht um die Frage, Autobahn oder Schiene – der Ausbau von beidem sei notwendig. Widerspruch von Sandra Krautwaschl (Grüne) ist programmiert.

Dringlich: die Kinderbetreuung

Trotz aller Pakete und Prämien sehen die Neos den "Negativtrend in Kindergärten und -krippen" fortschreiten. Auch die Arbeiterkammer moniert vor allem die fehlende Möglichkeit, Job und Kinder zu vereinen. Nur mehr 70 Gemeinden erfüllen alle Anforderungen.