Nach Tracht und Tanz am heutigen Sonntag dreht sich bei Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) am Montag alles um den Finanzausgleich: Der Steirer fährt nach Wien zur außerordentlichen Sitzung der Landesersten. Diese fordern bekanntlich mehr Anteile vom Steuerkuchen für Länder und Gemeinden. Finanzminister Magnus Brunner soll ebenso zu den Landeschefs stoßen, in der Sache selbst hat er sich bisher wenig bewegt. Anstelle einer Neuaufteilung brachte er einen „Zukunftsfonds“ ins Spiel, dotiert mit zusätzlichem Geld für Kinderbetreuung, Klimaschutz und Wohnen.