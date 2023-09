In der Pflege mangelt es stark an Personal und Geld – das Dilemma wird sich zuspitzen, sofern im Herbst Länder und Bund keine Einigung beim Finanzausgleich erzielen. Die Prognosen sind sonnenklar: Bis 2040 sind rund 29 Prozent der Steirerin und Steirer 65 Jahre oder älter. Die Lebenserwartung steigt ebenso, der Bedarf an Pflege nicht minder.