Die Regierungskoalition erteilt Spekulationen über Leitspitalpläne im Bereich Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) am Samstag eine Absage. Die "Steirerkrone" hatte über Pläne für ein derartiges Leuchtturmprojekt berichtet, sich dabei aber auf Gerüchte in der Region berufen.



ÖVP und SPÖ ließen umgehend über ihre Klubobleute dementieren: "Die im Infrastruktur-Paket bekannt gegebenen Maßnahmen sichern die Versorgung in den bestehenden Spitälern der Oststeiermark – ein neuer Standort steht nicht zur Diskussion", sagte Barbara Riener (ÖVP). "Die jüngsten Strukturmaßnahmen und das Personalpaket greifen – dies ist wichtig, damit die zentrale Aufgabe der Spitalsversorgung gewährleistet ist. Weitere Spekulationen um neue Standorte entbehren jeder Grundlage", ergänzte Hannes Schwarz (SPÖ).

Zuvor hatten bereits FPÖ und Grüne den Ball aufgenommen. Die Freiheitlichen sprechen von einem "Zentralisierungswahnsinn" und bringen eine Anfrage an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) ein. Darin wollen sie auch wissen, ob weitere Leitspitäler wie jenes im Bezirk Liezen in der Steiermark geplant sind. Grünen-Gesundheitssprecher Georg Schwarzl fordert in einer Aussendung "ein Ende des Flickwerks in der steirischen Gesundheitslandschaft. Es braucht endlich Klarheit, seriöse Kommunikation und einen konkreten Fahrplan." Auch die Grünen kündigen eine parlamentarische Initiative an.