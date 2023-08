Einmalig je 400 Euro an Bundes-Unterstützung für Heiz- oder Wohnkosten: Am Montag (7. 8.) ging das Online-Formular live - rund 180.000 Haushalte (das sind etwa 400.000 Menschen in der Steiermark) haben Anspruch auf das Geld – und zwar jene mit einem Jahresnettoeinkommen unter 30.734 Euro (Hier geht es zu den genauen Richtlinien).

Anträge einrichten

Die Online-Formulare zur Beantragung der Zuschüsse sind nun freigeschaltet (hier klicken). Entsprechen die Angaben den Voraussetzungen, landet das Geld bis spätestens Jahresende am Konto. Die Antragsfrist läuft Ende Oktober aus.

Die erste Tranche des Heizkostenzuschusses des Bundes hat das Land bereits ausbezahlt. Je 400 Euro gingen im Juni an exakt 39.087 steirische Haushalte, damit profitierten laut Sozialressort 86.000 Personen von der Geldspritze. mit der die gestiegenen Energiekosten abgefedert werden sollen. Bezieherkreis: Jene, die Sozialunterstützung, Wohnunterstützung oder den Heizkostenzuschuss des Landes erhalten haben, so das Büro von Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ).