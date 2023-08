Der am Samstag bekannt gewordene Fall zweier Jugendlicher, die Anschlagspläne auf eine Schule in Bruck geschmiedet haben sollen, ist für die steirischen Freiheitlichen ein willkommener "Aufhänger" für ihre neue Initiative. Sie machen den "Brennpunkt Jugendkriminalität" zum Schwerpunktthema. Stoff liefert dafür auch eine Anfragebeantwortung aus dem Innenministerium, die detailliert auch über die Strafanzeigen gegen Kinder und Jugendliche im Vorjahr Auskunft gibt – wir haben berichtet.

Mit einer Serie von Anträgen bringt die FPÖ das Thema im Herbst in den Landtag. Klubobmann Mario Kunasek betrachtet es als eine "Initialzündung für eine größere Debatte auf Landesebene" und hofft auf weitere Maßnahmen zu einer "nachhaltigen Bekämpfung der ausufernden Jugendkriminalität".

Ein Hebel dafür sei eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Gewalttaten in Bildungseinrichtungen. "Mittlerweile ist die Gewaltbereitschaft an Schulen bereits derart verbreitet, sodass sich Lehrer nicht mehr trauen, die Pausenaufsicht zu übernehmen, Polizeieinsätze an Schulen nehmen zu und immer mehr Schüler werden aufgrund von Gewaltdelikten von der Schule verwiesen", sagte FPÖ-Jugendsprecher Patrick Derler bei einer Pressekonferenz am Montag.

Null-Toleranz-Haltung

Dass daran Kinder und Jugendlichen aus Migrantenfamilien mitverantwortlich sind, steht für Alessandro Kopeter, Obmann des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ), außer Zweifel. Er begründet das mit Zahlen aus dem Innenministerium: Demnach habe die Anzahl ausländischer Straftäter bis 17 Jahre im Vergleich zu 2014 um 80 Prozent zugenommen.

Laut der Kriminalstatistik ist die Zahl der Verdächtigen unter 25 Jahren von 2014 mit rund 11.100 Verdächtigen auf rund 13.200 Verdächtige im Jahr 2022 in der Steiermark leicht gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg jedoch die Zahl der Verdächtigen ohne österreichische Staatsbürgerschaft unter 25 Jahren von rund 2800 Personen auf rund 4100 an. Nicht einberechnet ist hier allerdings die Veränderung der relativen Zahlen im Bereich der Zuwanderung in der Steiermark.

Die Gegenrezepte der Freiheitlichen: Die Bildungsdirektion soll nach Vorbild Wien ein Konzept zur "Null-Toleranz-Haltung" gegenüber Gewalt an Schulen erarbeiten, das stark auf Präventionsarbeit setzt. Ähnliches wird auch von der Landesregierung erwartet, sie solle einen Plan ausarbeiten, der für Entlastung von Schülern und Lehrenden durch stärkere Einbindung von Experten sorgt.

Vermittlung von "heimischen Werten"

Nicht neu sind die FPÖ-Forderung zur Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahren und die Etablierung von "Erziehungscamps" für stark auffällige und gewaltbereite Jugendliche. Geht es nach der FPÖ, soll in den gewünschten Erziehungscamps die Vermittlung von "heimischen Werten" für "kriminelle Migranten", die sie "zu Hause möglicherweise nicht erfahren", stattfinden.

Beide Gesetzesmaterien liegen nicht in der Kompetenz des Landes, die Steiermark solle sich aber bei der Konzeptentwicklung von Erziehungscamps beteiligen und sich als Pilotregion anbieten, so die Freiheitlichen.