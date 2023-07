Sind Sie das, was manche abfällig "Klimahysterikerin" bezeichnen?

SANDRA KRAUTWASCHL: Wenn es nach der FPÖ im Landtag geht, ja. Ernsthaft: Wir wissen, dass es schwierig wird, die in Paris vereinbarten Klimaziele einzuhalten und man sieht ja derzeit in ganz Europa, was los ist. Wir müssen eigentlich zum Schutz von uns selbst die Anstrengungen um ein Vielfaches erhöhen. Das hat eigentlich auch der Landeshauptmann groß angekündigt, bemerkt hat man davon aber noch nichts.