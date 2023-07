Selbstverständlich: Häufigkeit ist mit Qualität nicht gleichzusetzen. Dennoch sei der Maßstab erlaubt - wer also stand im abgelaufenen "Schuljahr" (15. September 22 bis 4. Juli 23) in der Landstube am öftesten am Rednerpult? 14 Sitzungen (drei davon Sondersitzungen) stehen im Kalender.