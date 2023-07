Knapp 70 Tage vergehen zwischen der letzten Landtags- und der ersten Ausschusssitzung im September. Diese Zeit will die Politik auch für Urlaub nutzen. So macht Landeshauptmann Christopher Drexler mit den (jüngeren) Kindern Urlaub im Almenland, außerdem sind ein paar Tage im Friaul (I) eingeplant. LH-Stellvertreter Anton Lang ist kein Fernreisender, er wird einmal mehr auf den Bergen in der Obersteiermark Erholung suchen – und „in den „Weinbauregionen“. Soziallandesrätin Doris Kampus zieht es mit den Kindern (wieder) nach Osttirol, auf dem Hof dort fühle sie sich überaus wohl.