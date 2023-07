2589 junge Leute meldeten sich für einen der 370 Studienplätze (346 Human-, 24 Zahnmedizin) an der Med Uni Graz an. Das sind in Summe um zehn Studienplätze mehr als 22/23. Doch anders als erhofft, finden sich keine für das Bundesland "reservierten" Studienplätze darunter.