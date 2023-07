Sie sind, Verzeihung, in aller Munde: Nikotinbeutel, um sie geht es am Dienstag in der Landstube. Wegen der "gesundheitlichen Gefährdung" sollen diese bis zum vollendeten 18. Lebensjahr verboten werden.

Nur von wem? Die Grünen nahmen das Land (Jugendschutz) im Vorjahr in die Pflicht, das wiederum den Bund (Nichtraucherschutz), der wiederum an die EU (Richtlinie) verweist …