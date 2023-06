Die Präsentationsbühne war in der Messe Graz eine große und bunte, der Anlass noch größer und vielfältiger. Denn es wurde die steirische "Bewegungsrevolution" ausgerufen. Sie soll der Bewegung im Alltag einen Aufschwung verleihen, um mehr gesunde Lebensjahre zu erhalten. Da liegt Österreich im Mittel 13 Jahre hinter den skandinavischen Ländern. "Wir stecken viel Geld in die Heilung und müssen mehr für die Prävention tun", sagt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. Gemeinsam mit Klubobmann Hannes Schwarz (SPÖ) und Sandra Marczik-Zettinig (Gesundheitsfonds) stellte sie das Projekt vor. Finanziert mit rund drei Millionen Euro aus dem Gesundheitsfonds des Landes Steiermark wurde eine gemeinnützige Gesellschaft "Bewegungsland Steiermark" gegründet, die die Initiative von nun an für ein Jahr lang umsetzt.