Unter dem Eindruck des Klimawandels und vor allem des Krieges in der Ukraine hatte sich die Landesregierung im vergangenen Herbst ein Energiesparprogramm verpasst. Auf Beschluss des „Klimakabinetts“ sollten über den Winter in den Häusern der Landesverwaltung 15 Prozent des Wärme- und Strombedarfs eingespart werden. In 140 Gebäuden wurden die Raumtemperaturen auf 19 bis 20 Grad – an Wochenenden und nachts noch weiter – abgesenkt, Außenbeleuchtungen reduziert, nicht benötigte Geräte vom Netz genommen.