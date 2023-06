Der Landtag trifft am Dienstag zur vorletzten Sitzung vor der 67-tägigen Sommerpause zusammen. Die Topthemen im Überblick:

Spitäler: Die Neos wollten den Notplan für heimische Spitäler in einer "Aktuellen Stunde" debattieren.

Mietkauf: Die KPÖ greift den Rechtsstreit um geförderte Mietkaufwohnungen auf.

Weinstraßensprerre: Die Grünen bohren nach, wer für die Hangrutschung Verantwortung trägt.

Livestream aus der Landstube:

Nachhilfe: Kein Gutschein in Sicht

In einer Frage an Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) greift Mario Kunasek (FPÖ) die Kritik der Arbeiterkammer an den wachsenden Ausgaben für Nachhilfe auf. 810 Euro geben steirische Eltern im laufenden Schuljahr für Nachhilfe aus. Was unternimmt das Sozialressort? Kampus erklärt, eine Nachhilfeförderung sei keine Sozialleistung. Für Bildung sei der Bund bzw. Landesrat Werner Amon (ÖVP) zuständig. Das Land fördere freilich sehr wohl Angebote wie die Lerncafés der Caritas.

Ein Gutscheinmodell wie in Oberösterreich, wo zwei Millionen Euro für außerschulischen Nachhilfeunterricht reserviert sind, ist kurzfristig nicht geplant.

Spitäler: "Nichts Neues gehört"

In der "Aktuellen Stunde" greift Neos-Klubobmann Niko Swatek die Engpässe bei Ärzten und Pflegepersonal auf: "Die Landesregierung muss endlich den Notfallplan ziehen, bevor unsere Spitäler zum Intensivpatienten werden." Er mache sich Sorgen, um „unser Gesundheitssystem, das am Anschlag ist. Aus Personalmangel erfüllen unsere Spitäler die Aufgaben nicht mehr voll". Die Wartezeiten nehmen zu, die Belastung der Patienten ebenso. Der Politiker will aber „nicht diskutieren, wer gestern, heute oder morgen schuld daran ist." Sondern, was man dagegen tun kann. Vorschläge: höhere Gehälter fürs Personal, breite Rückholaktion von (pensionierten) Personal, Hilfsdienste aufstocken.

Bogner-Strauß bestätigt einmal mehr Probleme. Man wolle das Gesundheitssystem weiterentwickeln. Tages- und Wochenkliniken seien dabei zentral. Wer wolle schon übernachten? Wer übers Wochenende im Spital bleiben? Gemischt belegte Stationen könnten Personal entlasten. Man wolle zeitnah Maßnahmen vorstellen.

"Die Menschen versterben teilweise auf den Wartelisten, weil sie nicht mehr drankommen", zeichnet Sandra Krautwaschl (Grüne) ein dramatisches Bild. Es gehe nicht mehr, dass man Dinge im stillen Kämmerlein berät - "man muss die Leute ins Boot holen, und zwar jetzt", fordert sie von der Landesregierung.

Marco Triller (FPÖ) hält sich nicht lange mit Analysen auf, sondern kommt gleich auf das Leitspital im Bezirk Liezen zu sprechen, das "mehrheitlich gegen den Willen der Bevölkerung" durchgedrückt werde.

Die Krankenanstalten und speziell die Ambulanzen seien der Bereich, "wo der Hammer am härtesten zuschlägt", befindet Klaus Zenz (SPÖ). Er vertraut dem neuen Koordinationsgremium Gesundheit und der Landesregierung, dass es dessen Vorschläge auch umsetzt.

"Ich bin sehr froh, dass ich wieder da sein darf", eröffnet Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) ihre Wortmeldung und erntet dafür Applaus aus dem Plenum. Sie habe zu ihrer Rückkehr auf eine ruhigere Landtagssitzung gehofft. An Landesrätin Bogner-Strauß: "Ich habe nichts Neues gehört in deiner Antwort". Immer werde der RSG (Regionaler Strukturplan Gesundheit) als Allheilmittel vorgeschoben.

Sandra Krautwaschl (Grüne) © Richard Großschädl

Dringliche

Gleich drei "Dringliche Anfragen" stehen auf der Tagesordnung.

Die KPÖ widmet sich dem Mietkaufärger – laut Arbeiterkammer würden zwölf Verfahren rund ums Messequartier Graz laufen. Die Mietkäufer dort hätten bis zu 60.000 Euro mehr, als einst besprochen, zahlen sollen. Wie viele Fälle gibt es noch? Und können Förderungen nachträglich zurückgefordert werden? Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) ist gefragt.

Eine weitere "Dringliche" behandelt den bekannten Graßnitzberg in der südsteirischen Gemeinde Straß. Dort ist für ein Weinbauprojekt des Vorzeigewinzers Tement ein Wald gerodet worden. Seither gibt es Probleme, heuer musste die Grenzland-Weinstraße nach heftigem Regen und Schäden komplett gesperrt werden. Wer übernimmt die Kosten? Nur eine der Fragen der Grünen an Landesrat Hans Seitinger (ÖVP).