Der Landtag trifft am Dienstag zur vorletzten Sitzung vor der 67-tägigen Sommerpause zusammen. Die Topthemen im Überblick:

Grüne: "Demolierung" der Südsteiermark

Eine weitere "Dringliche" behandelt den bekannten Graßnitzberg in der südsteirischen Gemeinde Straß. Dort ist für ein Weinbauprojekt des Vorzeigewinzers Tement ein Wald gerodet worden. Seither gibt es Probleme, heuer musste die Grenzland-Weinstraße nach heftigem Regen und Schäden komplett gesperrt werden. Wer übernimmt die Kosten? Nur eine der Fragen der Grünen an Landesrat Hans Seitinger (ÖVP).

Miet-Ärger "dringlich"

Gleich drei "Dringliche Anfragen" stehen am Dienstag auf der Tagesordnung. Die KPÖ widmet sich dem Mietkaufärger – laut Arbeiterkammer würden zwölf Verfahren rund ums Messequartier Graz laufen. Die Mietkäufer dort hätten bis zu 60.000 Euro mehr, als einst besprochen, zahlen sollen. Wie viele Fälle gibt es noch? Und können Förderungen nachträglich zurückgefordert werden? Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) sagte zusammengefasst, er kann den Gerichtsverfahren nicht vorgreifen. Ein klassisches Förderprogramm sei das nie gewesen.

Nachhilfe: Kein Gutschein in Sicht

In einer Frage an Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) greift Mario Kunasek (FPÖ) die Kritik der Arbeiterkammer an den wachsenden Ausgaben für Nachhilfe auf. 810 Euro geben steirische Eltern im laufenden Schuljahr für Nachhilfe aus. Was unternimmt das Sozialressort? Kampus erklärt, eine Nachhilfeförderung sei keine Sozialleistung. Für Bildung sei der Bund bzw. Landesrat Werner Amon (ÖVP) zuständig. Das Land fördere freilich sehr wohl Angebote wie die Lerncafés der Caritas.

Ein Gutscheinmodell wie in Oberösterreich, wo zwei Millionen Euro für außerschulischen Nachhilfeunterricht reserviert sind, ist kurzfristig nicht geplant.