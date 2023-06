Zwischen 155 Euro und 475 Euro kostet eine Nacht pro Person im "Scheiblhofer - The Resort" in Andau. Wie der steirische Landeschef gebettet war, ist nicht überliefert. Sehr wohl sind es seine Anliegen und die der Amtskollegen, von Gastgeber Hans Peter Doskozil (Burgenland) bis Markus Wallner (Vorarlberg). So listete die LH-Konferenz einige Forderungen an den Bund auf: von der raschen Anpassung der Kreditinstitute-Immobilien-Finanzierungsmaßnahmen-Verordnung über die Novellierung des Luftfahrtgesetzes bis zu den Steuereinnahmen, die rasch umzuverteilen sind - zu Gunsten der Länder und Gemeinden.