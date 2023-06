Die Auszahlung des Heizkostenzuschusses des Bundes in der Höhe von 400 Euro war in der Steiermark für den Juni angekündigt. Wann fließt das Geld?

Die Auszahlung der ersten Tranche beginnt laut dem Sozialressort des Landes ab morgen, dem 6. Juni. Gleichzeitig bekommen die Bezieher ein individuelles Informationsschreiben mit der Post.

Wer sind die ersten Empfänger?

Automatisch überwiesen wird das Geld zunächst an jene rund 90.000 Personen in der Steiermark, die seit Jänner zumindest für einen Monat Sozial- oder Wohnunterstützung bezogen oder in der letzten Förderperiode (2022/23) den Heizkostenzuschuss des Landes erhalten haben.

Wer hat darüber hinaus noch Anspruch auf die 400 Euro?

Anspruchsberechtigt sind des Weiteren jene steirischen Haushalte, deren Jahresnettoeinkommen im Vorjahr nicht höher war als 30.734 Euro. Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass der Hauptwohnsitz in der Steiermark liegt.

Bekommt diese zweite Gruppe das Geld ebenfalls automatisch auf das Konto überwiesen?

Nein, weil die Landesverwaltung nicht auf die notwendigen Finanzdaten zugreifen kann. Wer die Anforderungen erfüllt, muss einen Antrag stellen. Das soll ab August über ein einfaches Onlineformular sowie auf den Gemeindeämtern bzw. den Servicestellen der Städte möglich sein. Danach startet die Auszahlung.

Wenn jemand kein Geld bekommen hat, obwohl er glaubt, darauf Anspruch zu haben – wohin kann man sich wenden?

Beim Sozialtelefon des Landes unter der Nummer 0800 201020 gibt es Auskunft. Weitere Infos unter diesem Link.

Welche Summe steht dem Land insgesamt zur Verfügung?

Der Bund stellt österreichweit 750 Millionen Euro zur Verfügung, in der Steiermark gelangen 94,4 Millionen Euro zur Auszahlung.

Erreicht der 400-Euro-Heizkostenzuschuss auch den Mittelstand?

Laut Land erreicht man insgesamt 220.000 steirische Haushalte oder 480.000 Personen. Das sei mehr als jede dritte Steirerin und jeder dritte Steirer, betonen Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) und Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Daher profitiere auch der Mittelstand davon.

Gibt es die 400 Euro ab nun jährlich?

Nein. Vorerst ist es eine einmalige Maßnahme der Bundesregierung.

Und was ist mit dem Heizkostenzuschuss des Landes?

Der Landeszuschuss (vermutlich weiter 340 Euro pro Haushalt) kann wieder ab dem Herbst beantragt werden.