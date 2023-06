"Schau’n S’ mich an, mir geht es zu gut“, scherzt Hermann Schützenhöfer bei der Begrüßung. Der Alt-Landeshauptmann wirkt beim Treffen in seinem Büro in der VP-Zentrale am Grazer Karmeliterplatz entspannt, ausgeruht und locker. Auf dem Hometrainer, mit Turnübungen und bei täglichen Spaziergängen halte er sich fit, erzählt der 71-Jährige.