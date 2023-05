Nach dem Terroranschlag am 2. November 2020 in Wien setzten sich auch in der Steiermark mehrmals hochkarätig besetzte Runden aus Sicherheitsbehörden, Bundesheer und Politik zusammen. Ausfluss aus diesen "Sicherheitsgipfel" in der Grazer Burg: Mehr Polizeipräsenz in den Ballungsräumen, Aufstockung des Personals bei der Polizei, ebenso beim Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT).