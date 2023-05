Gleich zweimal wurden im Vorjahr die Fernwärmepreise in der Steiermark und in Graz empfindlich angehoben. Nach einer Erhöhung im April folgte mit Oktober bzw. in Graz mit Dezember eine abermalige Verteuerung um satte 60 Prozent. Zwischen März 2022 und März 2023 hat sich der Arbeitspreis (exklusive Umsatzsteuer) in Graz von 6,2656 Cent je Kilowattstunde auf 15,9133 Cent je Kilowattstunde erhöht.

Angetrieben wurden die Fernwärmetarife von massiv gestiegenen Gaspreisen im Vorjahr. Mittlerweile ist der – von der Energieagentur erhobene – Gaspreisindex (ÖGPI) jedoch wieder stark gesunken. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt er mit 222,55 Punkten heuer im Mai um 54,8 Prozent niedriger. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten lag der ÖGPI im Schnitt bei 566,95 Punkten.