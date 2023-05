Am Dienstag wird der Landtag die Weichen für eine landesweite Sozialstaffel in Kinderkrippen und die Reform der Kinderbildung stellen. Im Vorfeld protestierten Berufsverband und Initiativen; auch die Grünen waren aktiv, da in den "Krankenhäusern der Hut brennt". Die Themen in Kürze: