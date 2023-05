Am Dienstag wird der Landtag die Weichen für eine landesweite Sozialstaffel in Kinderkrippen und die Reform der Kinderbildung stellen. Im Vorfeld ist ein Protest von Berufsverband und Initiativen geplant. Auch die Grünen machen eine Aktion, da in den "Krankenhäusern der Hut brennt". Die Themen in Kürze: