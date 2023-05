Die (Wieder-)Belebung der Ortskerne hat die schwarz-rote Koalition als eines der zentralen Themen in ihrem Regierungsprogramm festgeschrieben. Eineinhalb Jahre vor dem Ende der Legislaturperiode will man jetzt endlich auch in die Gänge kommen. „Starke Zentren in der Steiermark“ nennt sich die Initiative des Regionalressorts, das in gemeinsamer politischer Verantwortung von Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) und Ursula Lackner (SPÖ) liegt. Im Volkshaus Frohnleiten gab es dazu am Montag den offiziellen Startschuss vor rund 250 Gemeindevertretern.