Amtsärzte: Linz erhöht Gehälter, Steirer um 1000 Euro brutto hinten

Der Mangel an Amtsärzten in der Steiermark hält an. Von 17 Planstellen waren im Vorjahr nur elf besetzt. Und nun lockt auch noch Oberösterreich mit deutlich höherem Einstiegsgehalt. Kritik von FPÖ.