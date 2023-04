Diese Streitgenossenschaft hat es in sich. Namens von mehr als 50 Pflegeeinrichtungen wird Landeshauptmann Christopher Drexler geklagt, stellvertretend für das Land Steiermark. Das unterstützte in der Pandemie etliche Pflegeeinrichtungen beim Ankauf von Schutzausrüstung – den öffentlichen und gemeinnützigen Betreibern wurden später die Kosten ersetzt, die Gewerblichen aber schauten durch die Finger. 1.740.098,49 Euro verlangen deshalb die Betreiber rückwirkend von der Steiermark. Am 24. Mai ist Auftakt der Verhandlung am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz.