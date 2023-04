Die Botschaft von Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang am Mittwoch war Infrastrukturministerin Leonore Gewessler wohl bekannt: "Die Koralmbahn muss am Flughafen Graz Halt machen." Die Grüne hat das Projekt freilich geerbt, ob mittelfristig die Koralmbahn am Airport stoppt, das bleibt offen. Auch der Ruf nach "Verbesserungen in der Obersteiermark" war der Steirerin nicht fremd. Wie berichtet, befürchtet man im Murtal das Ende der schnellen Zugverbindungen in die großen Städte.