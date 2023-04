Salzburg ist nach Niederösterreich und Kärnten der nächste Schuss vor den Bug der schwarz-roten Regierungskoalition in der Steiermark. Um rund 52.500 Stimmen (bzw. 18 Prozentpunkte) haben FPÖ und KPÖ in Summe an der Salzach zugelegt. Zumindest die Blauen spielen mit im Poker um die Macht. Das nächste große Bundesland, in dem die Wähler am Wort sind, ist schon die Steiermark. Nach derzeitigem Stand wird der Landtag November 2024 gewählt, nur zwei bis drei Monate nach dem Nationalrat (siehe unten).