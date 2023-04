Wieder Alarmsignale aus Spitals- und Pflegeeinrichtungen. "Das Gesundheitssystem bricht zusammen", warnte kürzlich der Gesundheits- und Krankenpflegeverband in Wien. In der Steiermark das ähnliche Bild, nach dem Ultimatum von Personalvertretern, legen ÖGB-Vizechef Peter Amreich und Spitalsbetriebsräte von FCG-ÖAAB nach. Auslöser: Der "Bund stoppt die bewährte Diplom-Ausbildung an Krankenpflegeschulen". Details würden am 26. April in Leoben folgen.