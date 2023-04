Eigentlich hätten die vier Container ja im Landhaushof aufgestellt werden sollen, dem Sitz der Legislative in der Steiermark. Warum die Wanderausstellung "Parlament on Tour" bis zum 1. Mai im Hof der Grazer Burg und damit am Arbeitsplatz von LH Christopher Drexler und Vize Anton Lang gastiert, hat einen simplen Grund: "Die Container hätten nicht durch die Tore des Landhauses gepasst", erklärte Landtagspräsidentin Manuela Khom bei der Eröffnung am Dienstag.