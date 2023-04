Weckruf der Gewerkschaft: "Die SPÖ ist längst gespalten"

Steiermark intern. Ringen um steirische Mitglieder: Babler tritt in Graz, Doskozil in Knittelfeld auf./ Kritik von Brucker Bürgermeisterin und ÖGB-Landeschef an Bundesgeschäftsführung./ Grüne bringen Dürre-Thema in den Landtag.