Immer mehr Pensionistinnen sind auf Wohnunterstützung angewiesen

In der Steiermark wurde im Vorjahr zwar um 9,5 Millionen Euro weniger an Wohnunterstützung ausbezahlt, deren Bezieher werden aber immer älter. Durchschnittlich flossen 131 Euro pro Monat an rund 37.500 Haushalte.