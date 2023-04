Er will im Rennen um den Parteivorsitz Hans Peter Doskozil unterstützen, das hat der Murauer "Parteirebell" und SPÖ-Nationalratsabgeordnete Max Lercher am Sonntag in einem Video auf Facebook erklärt. Er sichert dem jetzigen Landeshauptmann vom Burgenland "vollste Unterstützung" zu.

Lercher, der einst SPÖ-Bundesgeschäftsführer war, dürfte sich unter Doskozil wohl mehr Chancen ausrechnen, wieder mehr Gewicht bei der Partei zu bekommen. Wird Doskozil nicht Vorsitzender, wird Lercher bei der nächsten Nationalratswahl aber wohl nicht mehr antreten. Das spricht er auch im Video an. Er werde dann "Konsequenzen" ziehen.