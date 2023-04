Mit einer "Enthüllung" gingen am Donnerstag die steirischen Freiheitlichen an die Öffentlichkeit. Eine Recherche in der Transparenzdatenbank des Bundes hat zum Vorschein gebracht, dass die Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 532.602,47 Euro an Covid-Wirtschaftshilfen bezogen hat. Die LK habe sich offenbar "recht schamlos am Hilfstopf bedient", während sie Pflichtbeiträge von ihren Mitgliedern wie auch Zuwendungen vom Land erhielt, kritisiert die FPÖ. Bei anderen Interessensvertretungen im Land sei man diesbezüglich nicht fündig geworden.