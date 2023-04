Unter zehn Verteidigungsministern und drei Militärkommandanten hat Oberst Gerhard Schweiger in seinen drei Jahrzehnten als Presseoffizier des Bundesheeres gedient. Jetzt verabschiedete sich der langjährige (seit 1995) Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Militärkommando Steiermark in den Ruhestand. Unruhige Zeiten erlebte der Grazer vor allem Anfang der Nuller-Jahre: Der Eurofighter-Stationierung in Zeltweg wehte aus den Anrainergemeinden ein heftiger Proteststurm entgegen, der Fohnsdorfer Rudi Fußi machte mit einem Volksbegehren mobil und sich erstmals österreichweit einen Namen. "Wir mussten damals gegen sehr viel Unsachlichkeit ankämpfen", erinnert sich Schweiger. Der von ihm zu dieser Zeit ins Leben gerufene strukturierte Dialog mit den Regionsbürgermeistern nahm viel Druck aus dem Kessel - und hat bis heute Bestand.