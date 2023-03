Spielfeld und Kindberg wurden Ende des Vorjahres zumindest aus steirischer Sicht Synonyme für den drastischen Anstieg an Asylwerbern. Im ehemaligen Landespflegeheim im Mürztal sind inzwischen die ersten 30 Bewohner eingezogen, die Aufregung hat sich in der Region wieder etwas gelegt. Und auch in der "Wartezone" in Spielfeld werden mittlerweile kaum noch Ankünfte registriert, heißt es von der Polizei. Aus dem Burgenland gab es seit Tagen keine Zuweisungen mehr.