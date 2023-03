Es sind düstere Kapitel vergangener Jahrzehnte, die das Gewaltschutzzentrum zu untersuchen hat. Steirerinnen und Steirer, die in Kinderheimen Gewalt durch die Betreuer ausgesetzt gewesen sind, oder die bei Pflegeeltern Qualen erlitten haben, können sich seit 2017 dort melden. Das Zentrum prüft dann im Auftrag des Landes diese Fälle und ob Ansprüche auf Entschädigungen bestehen. In fünf Jahren hat die Landesregierung in mehreren Tranchen inzwischen schon 7,93 Millionen Euro an 554 Heimopfer überwiesen.