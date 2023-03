In der SPÖ läuft alles auf einen entscheidenden Showdown hinaus. Burgenlands LH Hans Peter Doskozil steigt offiziell gegen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in den Ring. In Wien tagen am Mittwoch die höchsten Parteigremien. Aus der Steiermark gehört Landesparteichef Anton Lang dem Parteipräsidium an, im Parteivorstand sitzen Landesrätin Ursula Lackner, die Bundesrätin Elisabeth Grossmann, die Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried und Max Lercher sowie Landtagsklubobmann Hannes Schwarz.