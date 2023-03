Zwischen Osterhasen, Perchtenläufen und Dragqueens bewegten sich am Dienstag die Debatten im Landhaus. Für den meisten Zündstoff sorgte aber einmal mehr die Gesundheitsversorgung für die Steirerinnen und Steirer: Die Grünen hinterfragen die Zusammenlegungen von Spitals-Abteilungen und den Personalmangel in der Pflege.

Die FPÖ wollte erfahren, ob der Kostenrahmen für das Leitspital (Bezirk Liezen) überhaupt eingehalten werden kann.

Außerdem bohrten die Grünen nach Missständen in steirischen Schlachtbetrieben wegen Konsequenzen nach. Die Rückschau: