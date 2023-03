Blaue Uniformen, wo sonst die Abgeordneten sitzen: Das war ein ungewöhnliches Bild am Montag in der Landstube. Das steirische Landesparlament war diesmal ganz in Hand der Polizei. Grund ist der Start einer Ausbildungskooperation zwischen dem Landtag und dem Bildungszentrum der Exekutive. Angehende Polizistinnen und Polizisten sollen aus erster Hand erfahren, wie Demokratie funktioniert.