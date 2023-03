Eine solche Überweisung kommt auch nicht alle Tage vor. Knapp 533 Millionen Euro, exakt waren es 532.767.123 Euro, wurden am Freitagvormittag vom Land Steiermark an die australische Fondsgesellschaft Macquarie überwiesen. Damit ging auch das sogenannte „Closing“ der Übernahme von 25 Prozent plus Aktien an der Energie Steiermark durch das Land Steiermark einher. Seit gestern, 11 Uhr, ist das Land damit 100-prozentiger Eigentümer des Energieversorgers.