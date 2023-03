Die neue Sozialstaffel für Kinderkrippen, neue Höchstzahlen in Kindergärten: Wie von Landesrat Werner Amon (ÖVP) zuletzt im Interview angekündigt, werden die Gesetzesentwürfe zu den Reformen in Kinderbildung und -betreuung kundgemacht. Die Frist für Stellungnahmen endet am 28. März.