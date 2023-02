Kommenden Dienstag feiert Altlandeshauptmann Franz Voves (SPÖ) seinen 70. Geburtstag. Mit seiner Ansage, der Wiener Michael Ludwig solle die Bundespartei in die Nationalratswahl 2024 führen, sorgte er im Kleine-Zeitung-Interview am Dienstag für Furore. Dass Voves mit der Landes-SPÖ nicht nur im Guten verblieb, ist bekannt. Was ihn im Rückblick "schmerzt", wie er sagt, ist die verbreitete Legende rund um den Beschluss, nach der Landtagswahl 2015 den LH-Sessel der ÖVP zu überlassen, obwohl man 1800 Stimmen vorne lag. Er habe sich zwar "die Wehleidigkeit schon lange abgewöhnt", sagt Voves. Dennoch: "Es tut mir irgendwo weh: Ich hätte den Landeshauptmannsessel verschenkt. Wenn das die Menschen sagen. Denn mich hat ja stets weniger der Funktionär interessiert, sondern der Mensch da draußen."