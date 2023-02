Dass Altlandeshauptmann Franz Voves (SPÖ) vor seinem 70er den steirischen Medien große Interviews gibt, mag für die Genossinnen und Genossen wenig überraschend kommen. Wie er aber in der Kleinen Zeitung weiteres Öl in die schwelende Personaldebatte goss, ließ bei so manchem Roten dann doch den Blutdruck steigen. Voves hält den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ja für den einzigen Spitzenkandidaten, der die Kastanien bei der Nationalratswahl für die SPÖ aus dem Feuer holen könnte.