Für Christopher Drexler war es am Donnerstag die erste Ehrenring-Verleihung als Landeshauptmann. Bekommen hat die höchste Auszeichnung der Steiermark ausgerechnet Drexlers Vorgänger – "mein langjähriger Chef und guter Freund" – Hermann Schützenhöfer. Der bald 71-jährige Altlandeshauptmann zeigte sich in seiner Dankesrede gerührt, übte aber ungewöhnlich scharfe Kritik am vorherrschenden Stil im politischen Diskurs.