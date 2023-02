Die Steiermark kauft sich mit Geld, das sie nicht hat, Unternehmensanteile, die sie nicht braucht: So könnte man böswillig den Aktienrückkauf bei der Energie Steiermark deuten. Denn mit 75 Prozent hatte das Land schon bisher das volle Sagen im Energiekonzern. Der jetzt von Bord gehende Partner (die australische Macquarie Group) hatte nur Finanzinteressen. Mit dem Rückkauf jenes Viertels, das man 1998 an die französische Firma EdF veräußert hatte, wächst also nur die Verantwortung, nicht die Macht. Und finanzieren muss ihn das chronisch klamme Land über Kredite.