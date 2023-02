LH Christopher Drexler hat Sie im Vorjahr in sein Team geholt, um den Krisenherd Elementarpädagogik zu befrieden. Wie weit sind Sie auf diesem Weg?

WERNER AMON: Ich hoffe, er hat mich nicht nur deshalb in die Landesregierung geholt, sondern weil er die Position mit einem politisch Erfahrenen besetzen wollte und die Fächerkombination des Ressorts meinen bisherigen politischen Erfahrungen sehr entgegenkommt. In der Elementarpädagogik gab es einen Krisenherd, das ist nicht übertrieben. Da gab es große Unruhe. Wir sind am halben Weg. Wir mussten sozusagen Notpflaster aufkleben, damit aus Personalmangel nicht zu viele Gruppen schließen.