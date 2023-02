Grundstückspreise, Anteil der Aus- und Einpendler, Autodichte, Arbeitslosenquote, Zu- und Abwanderung, Bauland- und Waldfläche: Es gibt unzähliche Indikatoren, die über die Attraktivität und die Entwicklung einer Gemeinde Auskunft geben. Jetzt hat die Abteilung 17 (Landes- und Regionalentwicklung) des Landes die Masse an Daten benutzerfreundlich aufbereitet und stellt sie der Allgemeinheit zur Verfügung. Der digitale Atlas zur Landesentwicklung veranschaulicht in interaktiven Grafiken und Tabellen, wohin die Reise in den 286 Gemeinden, den 13 Bezirken und fünf Großregionen der Steiermark geht.