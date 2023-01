Der steirische Landtag kam am Dienstag zur ersten Sitzung 2023 zusammen. Die Topthemen:

Energie Steiermark: Zum Verkauf stehen knapp 25 Prozent: Die KPÖ möchte den Energieversorger vollständig in Landeshänden sehen - für LH Christopher Drexler war es zu früh, die Karten aufzudecken.

Spitäler: Die Grünen griffen die Forderungen aus dem LKH-Uniklinikum auf, ein Misstrauensantrag gegen ÖVP-Spitalsandesrätin Juliane Bogner-Strauß blieb letztlich in der Minderheit.