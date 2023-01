Die nächste Landtagswahl wird auch mit Gesundheitspolitik gewonnen – oder verloren. So ist es kein Zufall, wenn Spitalslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) ein neues Gegenüber erhält: Koalitionspartner SPÖ übergibt das "Schattenressort Gesundheit" an Klubobmann Hannes Schwarz. Der ist mit der Materie vertraut; in der heißen Phase des Leitspitals (Bezirk Liezen) ist er dem früheren Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) zur Seite gestanden.